Joker 2: Folie à Deux, Warner Bros. rivela quando inizieranno le riprese

Nel corso dell'assemblea per presentare il bilancio del terzo trimestre, il capo di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha annunciato la data di inizio riprese di Joker 2: Folie à Deux, che scopriamo essere più vicina del previsto. Zaslav ha rivelato che le riprese del sequel di Joker prenderanno il via entro fine anno.

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Il regista e sceneggiatore Todd Phillips tornerà alla regia del sequel, che si profila come un musical e vede l'arrivo nel cast di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn dopo il successo della pellicola standalone, che ha fruttato oltre 1 miliardo di dollari alla compagnia. Joker ha ottenuto 11 nomination agli Oscar, vincendo due statuette tra cui quella per il miglior attore protagonista andata a Joaquin Phoenix. David Zaslav ha confermato che Todd Phillips darà il via alla lavorazione di Joker: Folie à Deux a dicembre "dirigendo gli incredibili talenti Phoenix e Gaga".

Todd Phillips e il co-sceneggiatore Scott Silver hanno scritto la sceneggiatura del sequel, ambientato al di fuori dell'Universo DC, che dal 1 novembre è sotto la supervisione di James Gunn e Peter Safran. Come Matt Reeves con The Batman, anch'esso ambientato in una continuità separata, Joker 2 proseguirà la drammatica storia di Arthur Fleck in maniera indipendente.

Joker: le frasi più memorabili dei film, da Heath Ledger a Joaquin Phoenix

Quando arriverà al cinema Joker 2: Folie à Deux?

Joker: un'immagine del film

Ad agosto, Warner Bros. Discovery ha annunciato che Joker: Folie à Deux arriverà al cinma il 4 ottobre 2024, esattamente cinque anni dopo Joker.

Per adesso i dettagli della trama rimangono top secret, anche se è stato anticipato che il sequel sarà ambientato in larga parte nel Manicomio di Arkham Asylum, l'ospedale psichiatrico in cui vengono detenuti i criminali di Gotham City con patologie mentali.

E proprio il titolo del film, Folie à Deux, fa riferimento a un tipo di psicosi condivisa, un'illusione o malattia mentale condivisa da due persone in stretta associazione, ammiccando alla relazione folle che si instaurerà tra Arthur Fleck (Phoenix) e Harleen Quinzel, meglio nota come la futura compagna criminale di Joker Harley Quinn.

Il cast di Joker 2

A fianco di Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Joker 2 vedrà la presenza di Catherine Keener, Brendan Gleeson ed Harry Lawtey (in ruoli non ancora specificati. Zazie Beetz, che in Joker interpretava la vicina di casa nonché interesse sentimentale di Arthur Fleck, Sophie, farà ritorno nel ruolo.