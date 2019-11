Joker: nel weekend supererà quota 1 miliardo di dollari ai box office!

Joker nella giornata di oggi è destinato a superare ufficialmente quota 1 miliardo di dollari incassati ai box office internazionali, come ha confermato il sito di Forbes, da sempre affidabile per quanto riguarda le questioni economiche.

Il film diretto da Todd Phillips e tratto dai fumetti della DC con protagonista Joaquin Phoenix continua a stabilire nuovi record di incassi ed è già il progetto vietato ai minori che ha raggiunto la cifra più alta ai box office. Joker, nella mattinata di oggi, è arrivato a 995-998 milioni di dollari e nel corso del weekend è quindi destinato ad aggiungere ai suoi già numerosi primati quello del miliardo di dollari.

Il grande successo ottenuto in tutto il mondo dal film, che ha vinto il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, continua inoltre ad alimentare le insistenti voci di un possibile sequel che continui la storia di Arthur Fleck, il personaggio di cui si segue la discesa agli inferi e la trasformazioine nell'iconico villain di Gotham City. Per ora, tuttavia, non c'è alcun annuncio ufficiale e solo molte ipotesi e supposizioni.