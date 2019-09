Jojo Rabbit: il primo trailer del nuovo film di Taika Waititi

Il primo trailer di Jojo Rabbit, il nuovo film di Taika Waititi, è finalmente approdato online, dopo il breve teaser che era stato offerto agli spettatori impazienti circa un mese fa.

L'ultimo film scritto e diretto dal regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok) è tratto dal romanzo di Christine Leunens Cagin Skies ed è una favola satirica ambientata nell'epoca nazista, come possiamo percepire dalle prime scene mostrate in questo trailer. Sulle note di I'm a Believer degli Smash Mouth e di Heroes di David Bowie in versione tedesca, vediamo per la prima volta il giovane protagonista Jojo alle prese con un campo boy scout in vero stile nazista, aiutato e consigliato dal suo amico immaginario Hitler. Lo stesso con cui si confronterà al momento della scoperta che gli cambierà la vita: la sua bella mamma single (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta una bambina di "opposta fazione", come le dice Jojo nel trailer. Cosa fare? Dirlo a qualcuno per farla scoprire? Le regole imparate al campo nazista sono chiare in proposito, ma la sua piccola coscienza non gli dà scampo perchè sembra suggerirgli qualcosa di diametralmente opposto.

Roman Griffin Davis recita nel film nel ruolo di un giovane nazista ambizioso di nome Jojo, che vede Hitler come il suo migliore amico immaginario. Il suo ingenuo patriottismo viene messo alla prova quando incontra una ragazza (Thomasin McKenzie) che stravolge la sua visione del mondo, costringendolo ad affrontare le sue più grandi paure.

Jojo Rabbit avrà, oltre i già citati Roman Griffin Davis e Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen e lo stesso regista Taika Waititi nei panni dell'amico immaginario Adolf Hitler.