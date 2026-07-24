Johnny Depp sorprende il Comic-Con vestendo i panni di Ebenezer Scrooge: ecco il suo nuovo film

Johnny Depp è stato uno dei protagonisti inattesi del San Diego Comic-Con. L'attore ha sorpreso i fan presentandosi completamente trasformato in Ebenezer Scrooge, iconico protagonista del Canto di Natale di Charles Dickens, ruolo che interpreterà nel nuovo film Ebenezer, diretto da Ti West e in arrivo nelle sale il prossimo novembre.

Depp entra in scena restando sempre nel personaggio

L'apparizione è avvenuta nel quartiere Gaslamp di San Diego, davanti a un negozio allestito per l'occasione con l'insegna "Scrooge and Marley", dove già da mezzogiorno centinaia di persone avevano iniziato a radunarsi nel tentativo di scoprire quale sorpresa avesse organizzato Paramount.

L'evento è iniziato con un gruppo di coristi che ha eseguito alcuni classici natalizi, creando un'atmosfera decisamente insolita sotto il sole californiano. Poco dopo, Johnny Depp è comparso davanti al pubblico completamente irriconoscibile, con il tradizionale cappotto nero, il cilindro e il trucco che lo trasformava nel celebre avaro creato da Dickens.

Senza mai uscire dal personaggio, ha accolto i presenti con una battuta in perfetto stile Scrooge. "Non avete un lavoro? Sembra che abbiate davvero tanto tempo libero. Io invece lavoro." Quando uno dei fan gli ha augurato una buona giornata gridando "Buona giornata, signor Scrooge!", Depp ha replicato con il tipico sarcasmo del personaggio. "Che cosa avrebbe di piacevole?"

Pur interpretando Scrooge, Depp non ha potuto fare a meno di notare alcuni fan che avevano scelto di omaggiare altri suoi personaggi iconici, tra cui Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi e il Cappellaio Matto di Alice in Wonderland.

L'attore si è divertito a prenderli bonariamente in giro, improvvisando piccoli sketch e dialogando con il pubblico per circa mezz'ora, sempre senza abbandonare l'atteggiamento burbero del protagonista del film.

Terminato l'evento in strada, Depp si è spostato nella celebre Hall H, dove ha raggiunto il regista Ti West per presentare il primo trailer di Ebenezer. La sala è improvvisamente piombata nel buio e l'attore è entrato illuminandosi soltanto con una candela, mantenendo ancora una volta il personaggio. Dopo aver osservato il pubblico in silenzio per qualche istante, ha esordito con un'altra battuta. "Ma voi non avete una vita?" Prima di lasciare il palco ha lanciato manciate di caramelle verso gli spettatori, ordinando ironicamente: "Prendetele."

Mentre stava uscendo di scena, una voce inquietante ha iniziato a chiamare ripetutamente il nome di Scrooge, anticipando l'atmosfera soprannaturale che caratterizzerà il film.

Il ritorno di Depp in un grande blockbuster

Ebenezer segna il ritorno di Johnny Depp a una grande produzione hollywoodiana dopo anni segnati soprattutto dalle vicende giudiziarie e mediatiche che hanno rallentato la sua carriera cinematografica.

Il film, che arriverà nelle sale il 13 novembre, vede nel cast anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Già durante il CinemaCon dello scorso aprile Depp aveva parlato con entusiasmo del progetto. "È stato davvero un privilegio straordinario. La storia di Scrooge è qualcosa che mi affascina fin da quando ero bambino."

L'accoglienza calorosa ricevuta al Comic-Con conferma come il ritorno dell'attore sul grande schermo continui a suscitare enorme curiosità tra il pubblico.