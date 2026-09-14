Johnny Depp torna a essere "un Vampiro" con Alice Cooper in un nuovo documentario sulla band

Johnny Depp torna a raccontare la sua avventura musicale con i Hollywood Vampires. È arrivato il primo trailer di Unleashed Spirits: The Rise of the Hollywood Vampires, il documentario dedicato alla superband hard rock nata dall'incontro tra Depp, Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Johnny Depp e Alice Cooper raccontano la nascita degli Hollywood Vampires

Il trailer si apre con Alice Cooper, uno dei fondatori della band, che spiega da dove arriva quel nome diventato ormai inseparabile dal gruppo. La storia risale a più di cinquant'anni fa e porta a un vecchio club frequentato da Cooper e da altri musicisti.

Johnny Depp oggi

Nel filmato, Cooper ricorda una frase pronunciata da una cameriera che li vedeva arrivare ogni sera: "Ogni notte venite qui, vi vedo solo di notte e tutto quello che fate è bere. Siete come un gruppo di vampiri". L'espressione rimase impressa e sarebbe diventata il nome della band molti anni più tardi.

Unleashed Spirits ripercorre infatti la nascita degli Hollywood Vampires e il percorso che ha portato insieme musicisti provenienti da esperienze molto diverse. Nel trailer compaiono Depp, Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen mentre parlano del rapporto costruito negli anni e dell'identità che il gruppo è riuscito a sviluppare senza limitarsi a essere una semplice collaborazione tra star.

Una delle idee che emerge maggiormente dal trailer è proprio quella di un gruppo nato quasi naturalmente. Alice Cooper racconta così l'evoluzione degli Hollywood Vampires: "La band ha trovato il suo ritmo senza dover forzare nulla". Joe Perry, storico chitarrista degli Aerosmith e uno dei componenti della superband, offre invece una definizione decisamente più diretta. Per lui gli Hollywood Vampires sono la "ultimate garage band", una band garage nel senso più istintivo e libero del termine.

Le immagini mostrano nel frattempo alcuni dei momenti più significativi vissuti dal gruppo, alternati alle testimonianze dei suoi membri. Il documentario sembra voler mettere al centro non soltanto la musica, ma anche il legame nato tra persone che, nonostante carriere e percorsi differenti, hanno trovato nella band uno spazio comune.

Johnny Depp: "È un onore e un privilegio lavorare con tutti loro"

Nel trailer c'è spazio anche per Johnny Depp, che negli Hollywood Vampires non occupa soltanto il ruolo di celebrità prestata alla musica. L'attore è infatti uno dei chitarristi della formazione e partecipa da anni all'attività live del gruppo.

Johnny Depp sul red carpet

Verso la fine del filmato, Depp parla con entusiasmo dell'esperienza: "È un onore e un privilegio lavorare con tutti questi ragazzi".

Il documentario è diretto da Daniel E. Catullo III e promette di portare sullo schermo la storia della band attraverso immagini d'archivio, momenti legati alla sua attività e interventi dei protagonisti. L'obiettivo è raccontare anche l'impatto che gli Hollywood Vampires hanno avuto sul loro pubblico, oltre alla semplice cronaca della loro formazione.

Il documentario avrà la sua première mondiale il 18 settembre 2026 al Boston Film Festival. La proiezione si terrà al Boch Center Wang Theatre.

Per ora, l'appuntamento annunciato riguarda quindi il festival americano. Unleashed Spirits: The Rise of the Hollywood Vampires offrirà così uno sguardo dall'interno su una formazione piuttosto insolita del rock contemporaneo, nata dall'incontro tra Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Henriksen.