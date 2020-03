Johnny Depp non ha perso il ruolo in Pirati dei Caraibi per colpa di Amber Heard?

Johnny Depp non avrebbe perso il ruolo in Pirati dei Caraibi per colpa di Amber Heard, nessuna ufficializzazione da parte di Disney sui motivi dell'uscita di scena dell'attore.

Johnny Depp non avrebbe perso il ruolo in Pirati dei Caraibi per colpa di Amber Heard. A sottolinearlo è una fonte vicina a Disney che puntualizza la posizione dello studio nei confronti dell'attore.

Johnny Depp in una scena del film Pirati dei Caraibi: la maledizione del forziere fantasma

La causa legale tra Johnny Depp e Amber Heard che sta tenendo banco sui media ha spinto il pubblico a pensare che la rottura tra Depp e Disney fosse dovuta alle accuse di violenza domestica piovute sulla testa dell'attore. Dopo cinque capitoli, è stato annunciato che Johnny Depp non vestirà più i panni del leggendario Capitan Jack Sparrow, personaggio che ha fatto la fortuna di Disney trasformando il franchise Pirati dei Caraibi in una hit al botteghino.

Jack Sparrow: perché Johnny Depp dovrebbe amare e odiare il suo strambo pirata dei Caraibi

Una fonte vicina a Disney avrebbe confermato a ScreenGeek che nessuno, nello studio, ha confermato che la fine della collaborazione con Depp fosse dovuta alle accuse di violenza mosse da Amber Heard:

"Johnny Depp non è mai stato licenziato ufficialmente dal nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi. Non c'è mai stato un comunicato di ogni tipo da parte di Disney in cui si sosteneva che le accuse contro Depp mosse da Amber Heard avessero causato la sua rimozione dal film. Disney stava solo guardando in un'altra direzione per dar vita a un potenziale reboot e non c'è mai stata alcuna conferma che le accuse siano costate il ruolo a Depp".

Johnny Depp: Twitter ringrazia J.K Rowling per averlo difeso e attacca Disney

Al momento il sesto lungometraggio della saga, che dovrebbe essere un reboot, è in fase di stallo, ma nuovi rumor, ancora privi di conferma, sosterrebbero che Disney possa tornare sui suoi passi e richiamare Johnny Depp nel ruolo di Jack Sparrow. Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà.