Johnny Depp: Disney richiamerà il divo per Pirati dei Caraibi 6?

Johnny Depp di nuovo nei panni di Jack Sparrow? Dopotutto Disney potrebbe tornare sui suoi passi e richiamare l'attore per Pirati dei Caraibi 6, anche se al momento la notizia è poco più di un rumor.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Di fronte al sostegno incondizionato dei fan a Johnny Depp nella causa legale contro l'ex moglie Amber Heard, Disney potrebbe riconsiderare la scelta di concludere il rapporto con l'attore e richiamarlo nel sesto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, attualmente in fase di stallo.

La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard prosegue senza esclusione di colpi, ma come indicherebbe We Got This Covered, la popolarità dell'attore rappresenterebbe un buon motivo per spingere Disney a riconsiderare il rapporto con Depp risparmiando, tra l'altro, i 90 milioni di dollari di rottura del contratto.

Minamata, Johnny Depp: "Se tornassi a dirigere un film, non mi sceglierei mai come attore"

Johnny Depp ha dato vita all'icona Jack Sparrow nel 2003 in La maledizione della prima luna, infondendo il suo personalissimo stile nel personaggio divenuto popolarissimo e trasformando la pellicola in una hit che ha dato vita a un lucroso franchise. Le accuse di violenza domestica piovute sulla testa di Depp avevano spinto Disney a voler interrompere la collaborazione con l'attore, ma le recenti svolte del processo e il sostegno dei fan potrebbero far cambiare idea allo studio.

Di recente Johnny Depp è stato ospite della Berlinale per presentare il suo nuovo lavoro, Minamata, biopic a sfondo politico-ecologista che lo vede impegnato nel ruolo del fotografo W. Eugene Smith. Come segnala anche la nostra recensione di Minamata, il film segna una nuova mimetica performance di valore per il divo.