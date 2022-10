John Waters torna alla regia con Liarmouth, film tratto dal suo romanzo

John Waters tornerà alla regia per realizzare un film tratto dal suo libro Liarmouth: A Feel-Bad Romance, pubblicato nel 2022.

Il filmmaker sarà quindi impegnato dietro la macchina da presa dopo ben 18 anni dall'uscita di A Dirty Shame, avvenuta nel 2004.

Liarmouth sarà scritto e diretto da John Waters e prodotto da Village Roadshaw. L'artista, che ha 76 anni, ha dichiarato: "Il libro è la cosa più folle che io abbia mai scritto ultimamente, quindi forse è appropriato che il mio romanzo fosse abbastanza sconvolgente da far ripartire il motore della mia carriera cinematografica".

Waters ha aggiunto: "Sono elettrizzato nel ritornare nel settore cinematografico, spero di diffondere gioia demenziale dagli avventurosi spettatori in tutto il mondo".

Al centro della trama ci sono tre generazioni di donne della stessa famiglia: Adora, che gestisce un ambulatorio veterinario non autorizzato nell'Upper East Side di Manhattan che si occupa di chirurgia plastica per animali domestici, sua figlia Marsha che è una ladra patologica e misantropa, e sua nipote Poppy, che lavora in un parco alla periferia di Baltimora. Tutte e tre le donne stanno meditando di uccidere le altre.