John Waters: "I miei film prendevano in giro il mondo circostante"

Intervistato da Flickering Myth, il regista John Waters ha ricordato il periodo fulgido della propria carriera, in cui riuscì a farsi un nome attraverso alcuni titoli cult del cinema undeground degli anni '70 e consolidando il proprio successo negli anni '80 con lungometraggi come Hairspray e Cry Baby.

Waters ha spiegato che il suo obiettivo era quello di prendersi gioco delle regole alle quali le persone dovevano sottostare all'epoca. Nei suoi film, il regista cercava di ribellarsi al conformismo legato al mondo circostante, come spiegato nella chiacchierata che ha attraversato parecchie fasi salienti della sua carriera.

Ribellarsi

Primo piano di John Waters

"Quello che facevamo era prendere in giro le regole a cui gli outsider dovevano conformarsi. Divine [tra i protagonisti di Hairspray] era stata concepita per essere una combinazione tra Godzilla ed Elizabeth Taylor. Ho sempre preso in giro la cultura in cui vivevo, non i miei genitori. Ora la cultura in cui vivo ha più regole di quante ne avessero i miei genitori. È un mondo completamente nuovo, è un mondo sorprendente". John Waters ha ricordato il periodo del liceo come quello in cui le angosce adolescenziali raggiungono il picco massimo:"La prima ribellione che si vede e a cui si partecipa è la più eccitante a cui si partecipa. La prima volta che fai qualcosa culturalmente contro i tuoi genitori che loro non approvano è ciò di cui parla il rock 'n' roll, l'angoscia adolescenziale e tutto il resto".

Secondo Waters, coloro che hanno vissuto un'adolescenza semplice sono andati in declino dopo la laurea:"Le perfette reginette del ballo o le stelle del football al liceo. Dopo la loro vita va in declino. Questo è tutto, questo è il loro apice. Tutti i futuri leader del mondo dell'arte hanno avuto problemi al liceo ma sono anche contrario all'istruzione domiciliare. Penso che occorra imparare a stare là fuori e a superare tutto".

John Waters sta lavorando all'adattamento cinematografico del suo romanzo Liarmouth, in cui reciterà Aubrey Plaza.