Aubrey Plaza sarà la protagonista del nuovo film di John Waters, il primo in 20 anni

Il regista non tornava dietro la macchina da presa dall'uscita di A Dirty Shame nel 2004

Aubrey Plaza è stata scritturata come protagonista del prossimo film di John Waters. Intitolato Liarmouth, si parla di un inizio della produzione quest'estate a Baltimora, città natale di Waters.

Si tratterà del primo film del regista dopo quasi 20 anni e l'aggiunta di Plaza non fa che aumentare ulteriormente l'entusiasmo attorno a questo nuovo progetto. L'ultima regia di Waters rimane attualmente A Dirty Shame, uscito nel 2004.

Il progetto era stato annunciato nel 2022 e gli scioperi sembravano averlo ritardato, ma Waters ha completato la sceneggiatura e il budget è attualmente in fase di definizione. La buona notizia è che il progetto sta andando avanti. Ulteriori casting dovrebbero essere annunciati a breve. La collaborazione tra Waters e Plaza è inedita, ma sembra al momento azzeccata, considerando la filmografia di entrambi.

Liarmouth, la trama

Liarmouth, tratto dal romanzo dello stesso Waters, segue l'artista della truffa Marsha Sprinkle, descritta come "una ladra, una truffatrice e una maestra del travestimento. Cani e bambini la odiano. La sua stessa famiglia la vuole morta. È intelligente, disperata, disturbata e in fuga con un grosso peso sulle spalle. La chiamano Liarmouth, finché un uomo folle non le fa dire la verità".

Nel 2022, Plaza aveva raccontato che quando è arrivata la notizia del prossimo film di Waters, "gli ho mandato subito un'e-mail dicendo: 'Faresti meglio a farmi fare un provino per te. Assomiglio persino alla ragazza sulla copertina del libro'. Mi sto buttando ai suoi piedi", ha aggiunto. "Farò qualsiasi cosa per ottenere la parte. Intendo dire qualsiasi cosa".