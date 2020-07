Johnny Depp, l'ex guardia del corpo: "In pratica è Jack Sparrow tutto il tempo"

Nella vita Johnny Depp sarebbe molto vicino al personaggio di Jack Sparrow che interpreta nella saga di pirati dei Caraibi, almeno così riferisce la sua ex guardia del corpo.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Rick Wood è stato ingaggiato nel 2015 per fare da guardia del corpo a Johnny Depp e Amber Heard mentre si trovavano in Australia. All'epoca Johnny Depp stava girando il quinto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar. Ecco cosa Rick Wood avrebbe dichiarato al 9News Queensland riguardo al comportamento di Depp:

"Sta nel personaggio tutto il tempo perciò in pratica è Jack Sparrow - bravo ragazzo. Non riesco a vederlo in quel modo e nel mio ambiente sai chi picchia le donne e chi non lo fa".

L'intervista di Rick Wood fa chiaramente riferimento alla causa legale che vede Johnny Depp contrapposto all'ex moglie Amber Heard, che lo ha accusato di violente domestiche. Depp ha citato per diffamazione la proprietà del giornale inglese The Sun che, in un articolo, lo ha definito "picchiatore di mogli" respingendo ogni accusa di violenza.

Johnny Depp: Amber Heard "machiavellica e sociopatica" per l'ex assistente personale del divo

Quello di Jack Sparrow è uno dei personaggi più popolari interpretati da Johnny Depp in ben cinque pellicole. Al momento sembra che Disney abbia intenzione di dare una svolta al franchise con un reboot che vedrà protagonista l'australiana Margot Robbie. I fan di Johnny Depp hanno prontamente lanciato una petizione per riavere anche Jack Sparrow nel film.