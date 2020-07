Johnny Depp: Amber Heard "machiavellica e sociopatica" per l'ex assistente personale del divo

"Amber Heard era sociopatica e machiavellica": non ci va giù tenero Stephen Deuters, ex assistente personale di Johnny Depp che ha testimoniato a favore dell'attore di fronte alla corte di Londra sottolineando come fosse lei l'abusatrice e non l'attore.

Johnny Depp e Amber Heard

Nella sua testimonianza scritta, Stephen Deuters sostiene che Johnny Depp ha subito "anni di abusi" e rivela di essere stato "davvero stupito e infuriato" nell'aver appreso che l'attrice aveva fatto richiesta di un ordine di restrizione temporaneo contro la star di Hollywood.

Di fronte alla corte inglese, Deuters ha confessato di essersi sentito finalmente sollevato nell'aver appreso che Johnny Depp e Amber Heard alla fine si erano lasciati per poi leggere un messaggio inviato all'amico e collega di Johnny, l'attore Paul Bettany, il 26 maggio 2016, in cui scrive:

"Quel momento in cui tutti i nodi vengono al pettine e tutto lo schifo si riunisce in una mostruosa pila fumante di catastrofe. Sto solo cercando di rimettere insieme i pezzi al momento. Ma almeno la stronza se n'è andata. Intendo Amber - non la mamma. La povera Betty Sue (la madre di Depp, ndr) stava male da sei mesi - è stato un sollievo per tutti, soprattutto per lei."

Nel successivo messaggio Stephen Deuters sembra descrivere Amber Heard definendola "cavalla da esibizione sociopatica. Machiavellica. Zoccola senza talento. Sì, intendo Amber non la madre, anche se pure lei era un demonio."

Johnny Depp avrebbe impedito a Amber Heard di interpretare scene di sesso perché era geloso

L'avvocato del Sun sottolinea come in precedenza Deuters aveva dichiarato che non avrebbe mai usato quei termini per descrivere una donna, accusandolo di fare parte di una pubblica iniziativa per screditare Amber Heard di fronte all'opinione pubblica, ma parlando della relazione tra Depp e l'ex moglie, l'assistente personale ha specificato che "non andava bene. Credo che si trattasse di due persone che si amavano, ma non avrebbero mai dovuto stare insieme."

L'assistente ha negato di aver mai visto Johnny Depp picchiare Amber Heard né di averlo visto agire in modo violento contro di lei, specificando che se avesse assistito a una scena del genere non sarebbe certo rimasto con le mani in mano.