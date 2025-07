Johnny Depp: il nuovo film Day Drinker in Italia grazie a Rai Cinema

RAI Cinema è il primo distributore internazionale ad annunciare di aver acquistato il film con Johnny Depp, Day Drinker, che segna il suo ritorno a Hollywood dopo le sue battaglie legali con l'ex moglie Amber Heard.

"È un grande film d'azione con un Johnny Depp quasi irriconoscibile, con lunghi capelli grigi e barba", ha dichiarato il direttore di RAI Cinema Paolo Del Brocco, presentando la programmazione 2025/26 dell'importante società italiana, braccio cinematografico dell'emittente di Stato RAI.

Leone Film Group e RAI Cinema hanno acquistato congiuntamente Day Drinker da Lionsgate, che invece è lo studio di produzione americano. Leggete il nostro approfondimento sulle altre uscite targate Rai Cinema e 01 Distribution.

Tutti i dettagli sul ritorno di Depp protagonista

Blow: Penelope Cruz e Johnny Depp sorridono

Diretto dal regista di 500 giorni insieme e Biancaneve, Marc Webb, il film riunisce Depp e Penélope Cruz per la quarta volta dopo le precedenti collaborazioni in Blow, Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare e Assassinio sull'Orient Express. Completano il cast Madelyn Cline. Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle.

Johnny Depp nel film Day Drinker

Del Brocco ha dichiarato che RAI Cinema non ha ancora fissato una data di uscita per Day Drinker, che racconta la storia di una barista di uno yacht privato (Cline) che incontra un misterioso ospite di bordo (Depp). I due si ritrovano presto invischiati con una figura criminale (Cruz) e legati in modi che nessuno si aspettava.

Tra gli altri film in arrivo la prossima stagione cinematografica, 01 Distibution si occuperà anche della distribuzione del nuovo film di Nanni Moretti, Succederà Questa Notte, con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Dopo Tre piani un altro adattamento di un romanzo di Eshkol Nevo.