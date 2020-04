Johnny Depp è su Instagram: la prima foto ufficiale di un "attore occasionale"

Johnny Depp è ufficialmente attivo su Instagram: l'attore ha infatti condiviso la prima foto sulla piattaforma, annunciando che sta girando un video per la gioia dei fan.

La star, in pochissimo tempo, ha già quasi raggiunto quota 600.000 follower e potrebbe persino stabilire un nuovo record.

Il profilo dell'attore riporta come descrizione un ironico "Attore occasionale" e moltissimi colleghi e registi lo stanno già seguendo in attesa di scoprire i contenuti che regalerà ai fan e ai suoi amici.

La prima immagine condivisa da Johnny Depp dichiara semplicemente: "Ciao a tutti! Sto girando qualcosa per voi. Concedetemi un minuto".

La star è seduta dietro un tavolo pieno di candele e bisognerà attendere per scoprire il contenuto del suo primo messaggio video.