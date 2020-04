Johnny Depp: suo figlio Jack compie 18 e somiglia sempre di più al padre

Jack Depp, figlio di Johnny Depp, ha di recente compiuto 18 anni e per l'occasione sua sorella, l'attrice Lily-Rose Depp, ha condiviso una foto del fratello adolescente, che mostra un'incredibile somiglianza con il famoso padre. Considerato il carattere schivo e riservato del giovane, lo scatto condiviso dalla sorella è piuttosto raro, come conferma il Daily Mail.

"Il mio piccolo Jackie ha 18 anni... mio adorato bambino, mio cuore, mia anima, tanti auguri. Ti amo tantissimo" si legge nella didascalia del primo scatto che immortala fratello e sorella da bambini mentre fanno delle smorfie. La foto successiva mostra Jack di recente, in pantaloncini e occhiali da sole, mentre si rilassa su un terrazzino.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Jack Depp - figlio della star di Pirati dei Caraibi e di Vanessa Paradis - ha mostrato poco interesse per la recitazione e non sembra intenzionato a seguire le orme del padre, a differenza della sorella Lily-Rose, comparsa sinora in film come Tusk di Kevin Smith e Il Redi David Michôd.

Tempo fa, nel corso di un'intervista, Johnny Depp parlava in questi termini del figlio: "Il mio ragazzo, Jack, è sempre stato un disegnatore di grande talento. Disegna davvero molto bene. Suona anche molto bene la musica". In questo periodo di Johnny Depp si parla soprattutto per via della disputa legale con l'ex moglie, Amber Heard, che l'ha accusato di maltrattamenti. Depp aveva espresso la sua rabbia per le problematiche di Jack in relazione a questa brutta vicenda:"Mio figlio va a scuola e deve subire le maldicenze dei compagni che gli dicono che suo padre è un fottuto violento con le donne".