Qualche settimana dopo averso perso la causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli', Johnny Depp posa sorridente dietro le sbarre con in mano il premio consegnatogli dal Camerimage festival, manifestazione cinematografica polacca.

Johnny Depp poisa dietro le sbarre col premio del Cameraimage Festival

Il Polish EnergaCamerimage Festival, che è dedicato "all'arte della fotografia cinematografica e ai suoi creatori", ha premiato la star dei Pirati dei Caraibi con il trofeo per la sua sensibilità visiva unica. Il film interpretato e prodotto da Johnny Depp, Minamata, ha chiuso la 28° edizione della manifestazione.

L'account ufficiale Twitter del festival ha così condivido la foto di Johnny Depp sorridente, in versione detenuto, con il premio in mano e la scritta "E saluti da Johnny Depp dalle Bahamas" ad accompagnare l'immagine ironica.

Nel ringraziare il festival per il riconoscimento, Johnny Depp ha scritto in una lettera: "Il rapporto tra l'attore e il direttore della fotografia è fondamentale. Si potrebbe anche dire che la cosa più importante, considerando che il cinema, più di ogni altra cosa, è un mezzo visivo. Ho sempre avuto bisogno di non sapere cosa verrà dopo. Per catturare quei momenti imprevisti, quegli stessi momenti che rendono magici il cinema e la vita".

Dopo la sconfitta nella causa legale contro il Sun, Johnny Depp ha annunciato via Instagram che la Warner Bros. gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici 3, dove interpretava il ruolo di Gellert Grindelwald. I fan, però, non hanno alcuna intenzione di abbandonarlo visto che la petizione per il suo ritorno nel franchise Pirati dei Caraibi ha superato le 300.000 firme.