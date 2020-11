Johnny Depp segue Robert Downey Jr. su Instagram, ma snobba le altre star di Hollywood

Dopo essere approdato sui social media per essere vicino ai fan durante l'emergenza sanitaria, Johnny Depp ha ricambiato il follow del collega Robert Downey Jr. su Instagram, snobbando le altre star di Hollywood, almeno per il momento.

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Johnny Depp è sempre stata una star a-social. Restio a condividere il proprio privato coi media, poco amante della tecnologia, l'attore ha deciso di aprire un account Instagram in piena emergenza sanitaria, per comunicare coi fan e ringraziarli della loro vicinanza in un momento molto difficile per lui.

Mentre post dopo post il profilo di Depp si anima e i fan aumentano fino a veleggiare verso gli 8,5 milioni di follower, setacciando i profili da lui seguiti scopriamo che Depp ha ricambiato il follow della star Marvel Robert Downey Jr., un'eccezione dato che tra i 113 profili attualmente seguiti dall'account di Johnny Depp figurano principalmente gli amici dell'attore quasi Paul Bettany, Penelope Cruz, Salma Hayek e il regista Tim Burton mentre la maggior parte dei divi di Hollywood vengono snobbati.

Johnny Depp sembra preferire l'industria musicale americana, di cui fa parte visto che è in attesa di ripartire in tour con gli Hollywood Vampires non appena l'emergenza sanitaria globale si sarà conclusa.

Nel post più recente, Johnny Depp ha comunicato ai fan che Warner Bros gli ha chiesto di dimettersi da Animali fantastici 3 a seguito della sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo aveva definito 'picchiatore di mogli' in un articolo.

A quanto pare, il danese Mads Mikkelsen potrebbe prendere il suo posto nel ruolo di Gellert Grindelwald, ma i fan non ci stanno tanto da scagliarsi contro Amber Heard, che ha testimoniato contro l'ex marito di fronte alla corte inglese.