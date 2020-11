Johnny Depp: la petizione per il suo ritorno in Pirati dei Caraibi supera le 300.000 firme

La petizione per il ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi su Change.org continua ad aumentare, superate le 300.000 firme.

Volano le firme della petizione che chiede il ritorno di Johnny Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi e superano le 300.000 sottoscrizioni. L'iconica performance di Depp nei panni dello stravagante pirata Jack Sparrow è rimasta nel cuore del pubblico che adesso chiede a gran voce il suo ritorno.

Berlino 2020: uno scatto di Johnny Depp al photocall di Minamata

Dopo il successo stratosferico dei primi capitoli, la saga di Pirati dei Caraibi si è progressivamente appiattita e il quinto capitolo, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, non si è rivelato il successo al botteghino sperato da Disney.

Così, lo studio avrebbe deciso di ridare aria al franchise con un reboot al femminile che vedrà protagonista Margot Robbie liberandosi, al tempo stesso, dello "scomodo" Depp e nelle cause legali in cui è invischiato.

I fan di Jack Sparrow però non ci stanno, e hanno rilanciato la petizione su Change.org in cui si chiede il suo ritorno nel ruolo di Jack Sparrow- La petizione, lanciata due anni fa da Riza Siddiqui, ha agilmente superato le 300.000 firme ed è in costante aumento. su Change.org si legge:

"Disney sta preparando il reboot di Pirati dei Caraibi per via del box office non brillante dell'ultimo capitolo, ma non sanno che senza Johnny Depp o Jack Sparrow affonderanno e non saranno mai in grado di raggiungere quell'orizzonte che cercano".

Jack Sparrow: perché Johnny Depp dovrebbe amare e odiare il suo strambo pirata dei Caraibi

Questa non è la prima petizione che emerge dalle recenti controversie di Johnny Depp. dopo l'annuncio delle sue dimissioni (forzate) da Animali fantastici 3, è stata lanciata una petizione su Change.org chiedendo che Amber Heard fosse licenziata dal suo ruolo di Mera in Aquaman 2. La petizione ha superato il milione di firme, ma la Warner Bros. sembra non poter licenziare la Heard come hanno fatto con Depp per via del suo contratto. In genere è impossibile per uno studio rompere il contratto con un attore se non sono state presentate accuse penali contro di lui.