Johnny Depp diventa cantante per l'omaggio a David Bowie degli Hollywood Vampires

Johnny Depp si è trasformato in cantante per l'omaggio a David Bowie degli Hollywood Vampires, la cover di Heroes eseguita al Jimmy Kimmel Live.

Gli Hollywood Vampires, super gruppo composto da Alice Cooper, dal chitarrista degli Aerosmith Joe Perry e dalla star Johnny Depp si sono esibiti al "Jimmy Kimmel Live" per presentare Rise, nuovo album che contiene anche la cover di David Bowie, e a eseguirla è proprio Johnny Depp.

Johnny Depp a Lucca con gli Hollwyood Vampires, un pirata col rock nel DNA

Vedere Johnny Depp cantare non è una sorpresa, più volte in passato le doti canore dell'attore sono state messe alla prova con risultati eccellenti, come nel musical di Tim Burton Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street. Da quando si è unito agli Hollywood Vampires, però, l'attore prova l'ebrezza delle esibizioni live di fronte a un foltissimo pubblico. Questo non significa che Depp abbia messo in secondo piano la sua carriera attoriale.

In questi giorni è nei cinema Arrivederci Professore, ultima fatica dell'attore qui nei panni di un professore che si scopre malato terminale. Per saperne di più, potete leggere la recensione di Arrivederci professore.