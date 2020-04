Johnny Depp: Amber Heard testimonierà a porte chiuse

Amber Heard, citata dall'ex marito Johnny Depp per diffamazione, ha ottenuto il permesso di testimoniare a porte chiuse. Gli avvocati dell'attrice sono riusciti a ottenere il consenso dal giudice per evitare che l'attrice sia costretta a raccontare il suo privato di fronte ai media.

Amber Heard deve difendersi dall'accusa di diffamazione dopo aver rilasciato un'intervista al Sun in cui raccontava di essere stata vittima di violenze domestiche senza menzionare esplicitamente il nome di Johnny Depp che però si evince dal racconto.

Gli avvocati di Johnny Depp hanno affermato che la Heard ha usato affermazioni "salaci" per attirare l'attenzione sul caso e hanno messo in dubbio il suo desiderio di fornire la sua testimonianza senza giornalisti nella stanza. "Non ha cercato l'anonimato, tutto il contrario" ha dichiarato il legale di Depp David Sherborne, aggiungendo che le accuse dell'ex moglie sarebbero state smontate visto che si tratta di bugie e ci sarebbe stato bisogno di analizzarle con molta attenzione.

Per l'avvocato la decisione di A,ber Heard di porsi come supporter del Movimento #MeToo e di partecipare a eventi pubblici presso le Nazioni Unite come testimonial contro la violenza sulle donne significa che non dovrebbe chiedere privacy sulla propria testimonianza.

"È davvero così angosciata che è necessario ribaltare il principio della giustizia aperta?" chiede l'avvocato Sherborne. "Depp è nella peggiore delle situazioni, è stato accusato pubblicamente di aver commesso atti di violenza sulle donne, ma i dettagli saranno raccontati a porte chiuse."

Poche ore fa il DailyMail ha reso pubblico l'audio della lite occorsa tra i due coniugi in Australia nel 2015 in cui Johnny Depp si è ferito a un dito della mano destra. Nel frattempo le udienze si susseguono senza esclusione di colpi.