Amber Heard torna al Sundance con il documentario Silenced: "Ho perso la capacità di parlare"

Amber Heard ha partecipato ad un nuovo documentario in anteprima al Sundance Film Festival dal titolo Silenced, in cui uomini accusati usano le cause per diffamazione come arma per mettere a tacere le donne che denunciano gli abusi subiti.

In programma nella categoria World Cinema al festival di Park City, nello Utah, il film racconta la storia di numerose donne a cui è stata impedita la ricerca della giustizia per via delle cause per diffamazione che hanno dovuto affrontare.

Amber Heard in un documentario al Sundance Film Festival

L'attrice mancava dallo schermo dal 2023, quando recitò in Aquaman e il regno perduto. In merito al nuovo progetto, Heard ha dichiarato: "Non si tratta di me. Ho perso la mia capacità di parlare. Non sono qui per raccontare la mia storia" ha precisato Heard "Non voglio raccontare la mia storia. In realtà, non voglio più usare la mia voce. Questo è il problema".

Amber Heard in una scena di The Ward

Nel film, Heard è affiancata da Brittany Higgins, una collaboratrice politica che ha denunciato uno stupro da parte di un collega nel parlamento australiano, Catalina Ruiz-Navarro, direttrice della rivista latinoamericana Volcánica, citata in giudizio dal regista Ciro Guerra dopo aver pubblicato accuse seriali di cattiva condotta nei suoi confronti, e Sibongile Ndashe, avvocata per i diritti umani.

Heard ha detto che il suo coinvolgimento nel caso di diffamazione Depp v The Sun era un vicolo cieco: "L'esito di quel processo dipendeva dalla mia partecipazione, e io dipendevo dall'esito di quel processo. Ciò che mi è accaduto è una versione amplificata di ciò che molte donne vivono".

Il messaggio di speranza di Amber Heard

Nel film, vengono mostrati gli insulti che Amber Heard subì all'epoca del processo contro l'ex marito Johnny Depp e la spazzatura che le veniva lanciata mentre si apprestava ad entrare in tribunale. In conclusione, Amber Heard ha condiviso un messaggio di speranza.

"Mi dà forza vedere altre persone portare avanti la lotta. Donne abbastanza coraggiose da affrontare lo squilibrio di potere. Guardare il volto di mia figlia mentre cresce e lentamente inizia a entrare in questo mondo... credo che possa andare meglio"