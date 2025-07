Amber Heard torna in scena dopo il caos mediatico: “Toccata dall’affetto dei fan”

Amber Heard è tornata sulle scene con un progetto teatrale che segna una nuova fase della sua carriera. L'attrice ha ricevuto un'accoglienza calorosa da parte dei fan, che le hanno inviato fiori e messaggi di affetto in occasione della sua partecipazione a Spirit of the People, in scena al Williamstown Theatre Festival in Massachusetts.

Nel nuovo spettacolo - diretto da Jeremy O. Harris - Heard interpreta il ruolo di Genevieve, affiancata da Ato Blankson-Wood, Zachary Booth e Brandon Flynn. Si tratta del primo impegno lavorativo dell'attrice dopo la recente nascita dei suoi due gemelli, Agnes e Ocean, avvenuta appena due mesi fa.

"Umiliata" dai messaggi e dai fiori ricevuti

Heard ha condiviso la sua gratitudine attraverso un video nelle Instagram Stories, apparendo visibilmente emozionata. "Sono la donna più fortunata del mondo", ha dichiarato, ringraziando i fan per il pensiero inaspettato. "Questo è un modo meraviglioso per entrare nello spirito dello spettacolo. Grazie, grazie, grazie a chiunque abbia contribuito a questa sorpresa", ha aggiunto con entusiasmo.

Nella didascalia della storia, l'attrice ha poi scritto: "Sono profondamente grata ai miei splendidi fan per questa incredibile dimostrazione di affetto. Le centinaia di messaggi e i fiori che ho ricevuto mi hanno umiliata in senso positivo".

Una nuova fase professionale dopo momenti difficili

La risposta del pubblico è stata altrettanto calorosa. Su Reddit, numerosi utenti hanno elogiato il ritorno in scena dell'attrice: "Fa piacere vederla sorridente e in forma", ha scritto un fan. "Dopo tutto ciò che ha attraversato, è bello sapere che sta bene", ha commentato un altro, facendo riferimento alla lunga e controversa battaglia legale con l'ex marito Johnny Depp.

Nelle ultime settimane, Amber Heard ha condiviso sui social alcuni momenti legati al nuovo spettacolo. In un post pubblicato il 24 giugno, la 39enne ha mostrato un selfie con Jeremy O. Harris, accompagnato dalla didascalia: "Nell'era del mio teatro x".

Successivamente, ha postato un'immagine dal backstage mentre provava il copione, scrivendo semplicemente "Work in progress". Il post ha ricevuto numerosi commenti positivi, a testimonianza del forte supporto che continua a ricevere online.

Oltre alle performance teatrali, Heard ha preso parte anche a un servizio fotografico ufficiale insieme al cast di Spirit of the People, in collaborazione con Vogue Magazine. Un'occasione che conferma la sua intenzione di riaffermarsi nel panorama artistico, questa volta lontana dai riflettori del gossip.