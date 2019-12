John Wick impugna la spada laser in un video fan-made

In omaggio a Star Wars, un appassionato spettatore si è divertito a realizzare un video fan-made in cui John Wick e i suoi nemici impugna spade laser al posto delle armi tradizionali. Per i fan di John Wick e Star Wars questo potrebbe rappresentare "il più ambizioso crossover della storia". Alcuni ingegnosi esperti di effetti speciali della ImmersionVFX hanno dato vita alla Wickwars Saga reimmaginando il combattimento in moto di John Wick 3: Parabellum con l'aggiunta di spade laser e hanno pubblicato il loro operato su YouTube.

I fan di Star Wars al momento si stanno riversando al cinema per vedere l'ultimo capitolo della saga di Star Wars, qui la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Per quanto riguarda John Wick, Keanu Reeves ha iniziato ad allenarsi per John Wick 4 e Matrix 4, negli USA i due film usciranno lo stesso giorno, ribattezzato Keanu Reeves Day.

