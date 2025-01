Donnie Yen possibile regista dello spinoff di John Wick su Caine?

Donnie Yen sarà il protagonista di un film spinoff di John Wick e l'attore ha rivelato che potrebbe essere anche il regista del progetto.

Il lungometraggio con al centro il personaggio di Caine, che ha debuttato nel quarto capitolo della saga con star Keanu Reeves, è stato annunciato ufficialmente nel mese di maggio 2024.

Yen alla regia dello spinoff di John Wick?

Lo spinoff sarà scritto da Robert Askins e racconterà quello che accade a Caine dopo che si è liberato dei suoi obblighi nei confronti della Gran Tavola. Le riprese del nuovo film della saga di John Wick dovrebbero svolgersi nel 2025 a Hong Kong e la produzione sarà curata da Lionsgate, in collaborazione con 87Eleven Entertainment e la Thunder Road di Basil Iwanyk ed Erica Lee.

Yen nel ruolo di Caine

Il protagonista Donnie Yen, intervistato da Collider, ha ora parlato della possibilità di essere impegnato anche dietro la macchina da presa, in veste di regista. L'attore ha dichiarato: "Penso che i fan e anche lo studio vogliano che accada e vedremo cosa accadrà. Non lo so, posso solo dire questo. Ma sì, ne stiamo parlando e stiamo avendo delle conversazioni approfondite. Vedremo cosa accadrà".

John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere

La star del cinema ha quindi aggiunto: "Provo inoltre la pressione legata al fatto che non voglio rovinare il franchise. Provo a fare del mio meglio nel portare qualcosa di fresco allo stesso franchise. Non voglio deludere le aspettative dei fan. Cerco di fare del mio meglio, come sempre".

Yen ha già diretto film come Legend of the Wolf, Ballistic Kiss, Shangai Affairs, Sarka e, nel 2024, The Prosecutor e Protégé de la Rose Noire insieme a Wong Chun-chun.

Chi è Caine

Il personaggio al centro dello spinoff è un vecchio amico di Wick, ma i due assassini sono stati messi uno contro l'altro quando Caine viene assunto per assassinare John e decide di accettare per proteggere la figlia, liberandosi inoltre della Gran Tavola. In una scena sui titoli di coda, Caine ritorna a Parigi per riunirsi con la figlia, ma incontra Akira (Rina Sawayama), di cui aveva ucciso il padre Koji (Hiroyuki Sanada).