John Wick: Keanu Reeves parla della possibilità di girare il capitolo 5

La saga di John Wick potrebbe forse continuare con il capitolo 5 e Keanu Reeves, protagonista dei film, ha accennato alla possibilità di ritornare nei panni dell'ex killer su commissione.

A decidere le sorti del progetto sembra saranno i risultati ottenuti ai box office del quarto capitolo della storia, confermando quindi che il personaggio non sembra destinato a morire nemmeno questa volta.

Tra le pagine del magazine Total Film, Keanu Reeves ha spiegato che John Wick: Chapter 4, in arrivo nelle sale americane il 24 marzo, deciderà il futuro della saga. L'attore ha sottolineato: "Si deve vedere come il pubblico risponderà a quello che abbiamo fatto".

Keanu ha ribadito: "L'unico motivo per cui abbiamo avuto una possibilità di realizzare questi film è che le persone hanno apprezzato ciò che abbiamo fatto. Quindi penso che dovremo aspettare e vedere come reagiranno gli spettatori. Speriamo che apprezzeranno il film".

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Il regista Chad Stahelski aveva in precedenza compiuto delle dichiarazioni simili, aggiungendo che deve comunque prima prendersi una pausa dopo la conclusione del quarto capitolo: "Potreste dover concedere a me e a John Wick una piccola pausa. Chiedetemelo tra un paio di mesi. Nella prossima settimana pregherò degli dei del cinema di finire questo film".

Nell'attesa di scoprire le sorti di John Wick, Keanu apparirà anche nello spinoff al femminile Ballerina, con star Ana de Armas e diretto da Len Wiseman.