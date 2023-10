John Wick: il regista svela i primi dettagli sul futuro del franchise

Il regista della saga di John Wick, Chad Stahelski, torna a parlare dell'ipotesi di un John Wick 5e del futuro del franchise con Keanu Reeves. L'ultimo capitolo, John Wick 4, si è concluso con quella che potrebbe essere la morte del celebre assassino di Reeves, perciò al momento non è chiaro come potrebbe proseguire la storia.

Ora, in una recente intervista con Inverse, Stahelski ha chiarito come lui e Keanu Reeves stiamo ragionando sull'ipotesi di un quinto capitolo, confermando che la porta al momento è aperta, anche se niente è certo per adesso:

John Wick 4: Keanu Reeves in una foto

"Ho quaderni e quaderni di appunti per girare John Wick 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo idee per giorni. Semplicemente non è confermato. Non ho alcun interesse a prendere soldi per riportare indietro John Wick. È un personaggio che mi piace? Ovviamente. E se facessi ancora un paio di film di John Wick, fantastico. Keanu tornerebbe in un secondo se avessimo una bella storia e so che lo studio lo vorrebbe, ma dobbiamo capire se abbiamo qualcosa che vorremmo vedere. In secondo luogo, abbiamo uno studio che è molto entusiasta e non solo motivato finanziariamente, ma è anche interessato a vedere cosa potremmo fare".

Ballerina, a che punto è lo spin-off di John Wick con Ana de Armas? Gli ultimi aggiornamenti

Parlando degli eventuali seguiti, il regista prosegue: "So che il termine è 'spinoff'. Keanu e io abbiamo detto, 'Abbiamo tante idee per il mondo di John Wick, altri personaggi che non sono incentrati su John Wick. Sareste interessati a esplorarlo?' Lo studio ha detto di sì. Personaggi che non erano in nessuno dei film, che erano stati eliminati perché non si adattavano alle nostre trame e personaggi esistenti che ci piacerebbe vedere in altre situazioni... le possibilità sono tante".

Keanu Reeves tornerà in John Wick 5?

Dopo aver ucciso oltre 400 persone, il finale di John Wick 4 vede l'assassino apparentemente trovare pace nella morte. Il franchise ha trattato ampiamente il tema delle conseguenze delle proprie azioni e il quarto capitolo ha esplorato l'idea di vivere una vita significativa per ottenere una morte significativa.

Dare a John Wick una morte significativa è stato un fattore chiave nell'approccio all'ultimo capitolo. Mentre il finale di John Wick: Capitolo 4 lascia certamente aperta la possibilità che Wick non sia effettivamente morto, il film funge da gran finale della saga e lo stesso Keanu Reeves aveva supplicato i produttori di farlo morire definitivamente nel film. Ma loro lo hanno ascoltato a metà, perciò il futuro è ancora tutto da scrivere.