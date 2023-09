John Wick 4: Keanu Reeves ha supplicato i produttori di ucciderlo, 'ma loro non l'hanno ascoltato'

La richiesta di Keanu Reeves di essere ucciso nel finale di John Wick 4 è stata accolta solo in parte dai produttori del franchise.

Il produttore di John Wick, Basil Iwanyk, ha rivelato a Collider che Keanu Reeves ha implorato il team affinché il suo personaggio fosse ucciso alla fine di John Wick 4, ma la sua richiesta non è stata ascoltata.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

"Dopo il secondo, il terzo e il quarto film, realizzare questa saga è talmente estenuante da distruggere Keanu fisicamente ed emotivamente", ha detto Iwanyk. "Alla fine dice sempre 'Non posso farlo di nuovo', e siamo d'accordo con lui. Stavolta ci ha chiesto 'Voglio essere ucciso definitivamente alla fine di questo film'".

"Ma noi gli abbiamo risposto, 'Lasceremo una piccola possibilità del 10% che viva'" ha aggiunto il produttore.

Cosa accade a John Wick nel finale di John Wick 4?

John Wick 4: Keanu Reeves in una scena d'azione

John Wick 4 si è concluso con uno spettacolare combattimento che coinvolge Keanu Reeves e i sicari della Gran Tavola. John viene colpito nel terzo round del duello e apparentemente muore sui gradini della Basilica del Sacro Cuore, a Parigi, mentre in una visione gli appare la sua defunta moglie, Helen. Il film poi passa alla scena finale in cui Winston (Ian McShane) e Bowery King (Laurence Fishburne) visitano la lapide di John.

In un'intervista con la rivista Empire all'inizio di quest'anno, il regista Chad Stahelski ha rivelato che era stato filmato e testato un finale più esplicito da cui si evinceva che John Wick è sopravvissuto al combattimento.

John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere

"Abbiamo girato un finale diverso in cui è chiaro che John è vivo", ha spiegato. "Il pubblico della proiezione test ha però preferito il finale ambiguo". Scelta, questa, che lascia comunque aperta la strada all'ipotesi di un John Wick 5, che non si farà senza Keanu Reeves, come chiarisce Lionsgate.