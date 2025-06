Ballerina: il finale del film influenzerà John Wick 5? La risposta del regista

Ballerina si conclude con molte incognite per le future pericolose missioni di Eve Macarro di Ana de Armas, e le persone non possono fare a meno di chiedersi come evolverà il brand dopo questo spin-off.

Len Wiseman, il regista di Ballerina, chiarisce che il film non è stato pensato per introdurre direttamente John Wick 5, ma l'ambiguità del finale apre comunque a sviluppi futuri. Sebbene il film viva di vita propria, il destino di Eve, interpretata da Ana de Armas, potrebbe incrociare nuovamente quello di John Wick. E le somiglianze tra i due personaggi lo renderebbero un crossover inevitabile.

Ballerina non prepara il terreno per John Wick 5... ma forse sì

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nel mondo feroce e coreografico dell'universo di John Wick, Ballerina fa il suo ingresso come una variazione sul tema: un assolo in punta di pistola. Diretto da Len Wiseman, il film con Ana de Armas si snoda tra il terzo e il quarto capitolo della saga principale, ma lo fa senza la pretesa di condurre lo spettatore verso John Wick: Chapter 5. O almeno, non intenzionalmente. Lo ha spiegato lo stesso regista in un'intervista a The Hollywood Reporter: "Nessuno mi ha mai detto "Prepara la scena per John Wick 5"", ha dichiarato Wiseman con disarmante onestà. Per lui, l'obiettivo era raccontare al meglio la parabola di Eve Macarro, senza subordinare la sua storia ai grandi piani della saga. Eppure, pur mantenendo un finale volutamente sospeso, come ad esempio il dubbio su "Chi ha messo il contratto su di lei? Mi piacerebbe sentire delle teorie", il regista ammette di avere delle idee, sebbene ancora "fantasiose", sul futuro della sua protagonista.

Ana De Armas in Ballerina

Nonostante l'assenza di una roadmap condivisa con gli autori del quinto episodio, l'esistenza stessa di Eve nel "mondo di John Wick" rende inevitabile un'intersezione futura. Come John, anche lei ora vive ai margini di un ordine letale e burocratizzato. Ballerina mostra un'altra declinazione del trauma e della determinazione che permeano l'universo narrativo creato da Chad Stahelski, con la protagonista coinvolta in una spirale vendicativa che riecheggia quella dell'ex sicario per eccellenza.

E sebbene la critica riconosca che il film non riesca a replicare il carisma e la perfezione coreografica del franchise principale, l'interpretazione di Ana de Armas ha lasciato il segno. Eve è ora una variabile impazzita, e non è difficile immaginare che possa apparire - anche solo di sfuggita - nel prossimo capitolo. Non per design, ma per naturale evoluzione.