John Wick, è in lavorazione una nuova serie ambientata nel mondo della saga di Keanu Reeves

Chad Stahelski, creatore e regista dei film di John Wick, ha svelato che il franchise si espanderà presto con un'altra serie televisiva. La prima serie, intitolata The Continental e che funge da spin-off e da prequel ai film, ha debuttato pochi mesi fa su Peacock negli Stati Uniti e su Prime Video nel resto del mondo.

Questa nuova serie, attualmente in fase di sviluppo, vedrà il ritorno di Stahelski anche dietro la macchina da presa. "Stiamo sviluppando un'altra serie sul mondo di John Wick, che, ancora una volta, mi occupa la testa. Tutte le idee su cui il nostro gruppo di scrittori sta lavorando ora, credimi, mi piacciono tutte", ha detto Stahelski in una nuova intervista con Collider. "Se domani mi dicessi che devo farne una qualsiasi, direi: 'Fantastico. È un ottimo modo per trascorrere un anno'. Sono tutte idee interessanti, e ho idee su come realizzarle tutte. Questo è ciò che è così divertente nel mandarle avanti."

John Wick 4: una foto di Keanu Reeves

In un'intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter, il regista di The Continental ha rivelato di aver concepito lo show senza conoscere gli eventi narrati in John Wick 4. "Nessuno dei produttori ci aveva anticipato quello che sarebbe successo nel film. E poi c'è stata la terribile tragedia della morte di Lance Reddick, davvero pesante da metabolizzare", ha spiegato il filmmaker. "Il ragazzo che ha interpretato Charon da giovane non era mai stato davanti a una telecamera in vita sua e lo abbiamo scelto tra tanti in una scuola di teatro in Galles. E la sua prima scena è stata con Mel Gibson, di certo non un compito facile. Dopo aver scoperto quello che è successo in John Wick 4, sono contento del fatto che abbiamo concepito la serie senza conoscerne gli eventi".