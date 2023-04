Ballerina: il film con Ana de Armas, spinoff di John Wick, ha finalmente una data di uscita

Ballerina, il film spinoff di John Wick con protagonista Ana de Armas, ha finalmente una data di uscita: il 7 giugno 2024.

Il personaggio al centro della trama era apparso nel Capitolo 3 della saga con star Keanu Reeves, interpretato da Unity Phelan.

Attualmente Ballerina si scontrerà nel weekend del debutto nelle sale americane con un film sequel di Karate Kid, The Watchers diretto da Ishana Shyamalan, e dei film, ancora senza un titolo ufficiale, targati Sony e Marvel.

Nel diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten, Ana de Armas sarà affiancata da Anjelica Huston, Ian McShane, Norman Reedus, e Catalina Sandino Moreno.

Lance Reddick era stato annunciato come uno degli interpreti e, dopo la sua morte, non è chiaro se il personaggio ritornerà in scena e in che modo.

John Wick: perché è una saga da tenere d'occhio

Il film seguirà una giovane assassina che vuole vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia.

La saga avrà poi un altro progetto spinoff già confermato, la serie The Continental, oltre a probabili future espansioni attualmente in fase di sviluppo. La produttrice Erica Lee aveva inoltre ammesso che spera venga realizzato John Wick: Chapter 5.