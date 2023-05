John Wick: la saga con Keanu Reeves ha superato ufficialmente quota 1 miliardo di dollari

La saga di John Wick ha ufficialmente superato quota 1 miliardo di dollari ai box office mondiali.

I film con star Keanu Reeves hanno raggiunto l'ambito traguardo grazie al quarto capitolo delle avventure dell'ex killer su commissione.

I dati degli incassi

John Wick 4 ha ottenuto, fino a questo momento, 425 milioni di dollari. Il film è quello con i migliori incassi del franchise e, al tempo stesso, il più costoso con un budget di oltre 100 milioni di dollari.

La saga di John Wick è una delle poche ad aver progressivamente aumentato i propri incassi nel corso degli anni.

Il primo film aveva ottenuto 86 milioni di dollari nel 2014. Il secondo aveva raggiunto quota 174,3 milioni. Il terzo capitolo della storia di John Wick, intitolato Parabellum, aveva quindi incassato 328,3 milioni di dollari a livello globale.

Le dichiarazioni

Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Questo traguardo è una testimonianza dell'incredibile lavoro compiuto da Chad Stahelski e Keanu Reeves, in collaborazione con Basil Iwanyk ed Erica Lee, che hanno stabilito come propria missione il superarsi con ogni film di questo franchise. Non potremmo essere più grati nei confronti degli spettatori globali per averci dato questo incredibile risultato".