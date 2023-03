John Wick 5: Chad Stahelski non esclude il suo ritorno alla regia della saga con Keanu Reeves

Il quarto capitolo della saga non è ancora arrivato nelle sale, ma già si parla della possibile realizzazione di John Wick 5 e dell'eventuale ritorno di Chad Stahelski alla regia.

L'eventuale continuazione della storia con protagonista Keanu Reeves, non escluso dal filmmaker, potrebbe però non avvenire molto presto.

Chad Stahelski, intervistato da /Film, ha infatti spiegato che John Wick: Chapter 5 verrà quasi sicuramente realizzato: "Da qualche parte, forse qualcuno lo realizzerà. Io dico sempre: 'Questo è il mio ultimo, non accadrà mai più'. E lo dirò ora: 'Questo è il mio ultimo'".

Il regista ha però ammesso: "Ogni volta che torno a lavorare a un film di Wick sono passati due o tre anni tra i vari capitoli. Quello è molto tempo per un umano. Sapete quante opere d'arte ho visto, quante opere musicali ho sentito o quanti musei o luoghi ho visitato in tre anni? Un numero enorme. Pensate a quello che fate in un anno. Cosa fareste in tre anni? Non pensate che tutto quello vi influenzi? Io semplicemente non penso sarei davvero bravo nel saltare immediatamente a bordo di un nuovo progetto. Ho bisogno di un po' di tempo per migliorare. Devo fare pratica".

John Wick: 5 cult movie che hanno anticipato il film di Keanu Reeves

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

Inizialmente Lionsgate aveva rivelato che il quarto e il quinto capitolo della saga di John Wick sarebbero stati girati uno dopo l'altro senza interruzioni, tuttavia la pandemia ha bloccato quel progetto. Stahelski non ha rivelato se la storia del quinto capitolo fosse già stata ideata quando era stato compiuto l'annuncio, ma ha dato una motivazione all'eventuale attesa da parte dei fan o per il suo mancato ritorno dietro la macchina da presa. Chad ha sottolineato: "Ho provato a migliorarmi come narratore con questo film, ma se ora mi mettessi immediatamente al lavoro sul prossimo sarei la stessa persona. Devo migliorarmi. Keanu è lì fuori e migliora ogni giorno: sta recitando, provando nuovi progetti. Io mi sono seduto in una stanza e ho pensato: 'Okay, come miglioro come regista?'. Non ho le stesse scelte. Non posso semplicemente dirigere progetti uno dopo l'altro. Non avrei il tempo necessario". Stahelski ha sottolineato: "Penso che peggiorerei continuamente. Penso semplicemente, dal punto di vista della lealtà nei confronti della saga, che avrei bisogno di migliorare molto prima di provare a trovare un'altra storia. In caso contrario, se non ci fosse un miglioramento, non si potrebbe realizzare qualcosa di diverso, non si proverebbe ad ampliare la situazione e a migliorarsi dal punto di vista artistico. Sarebbe solo un modo per avere un facile guadagno".

Nell'attesa di scoprire se Lionsgate affiderà il quinto capitolo della saga a un altro regista o se bisognerà attendere del tempo, mantenendo alla regia Chad Stahelski, i fan potranno vedere John Wick 4, in arrivo nelle sale il 23 marzo 2023. Nel cast ci sono anche Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Clancy Brown, Natalia Tena, Marko Zaror, e Ian McShane.