John Wick 5: il film non si farà senza Keanu Reeves, la conferma di Lionsgate

John Wick 5

È ufficiale, Lionsgate ha ingaggiato nuovamente Keanu Reeves per il quinto capitolo di John Wick, la celebre saga che lo vede protagonista. Secondo quanto riportato dalla CNN, il presidente del Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake lo avrebbe annunciato parlando del sequel del fortunato franchise : "Non siamo pronti a dire addio a Keanu con questo franchise". Anche altri protagonisti del processo decisionale si sono espressi in merito. Il produttore Basil Iwanyk, per esempio, ha detto: "Se c'è un modo coerente per farlo tornare che non sembri una stronzata, allora ci sarà un John Wick 5", mentre il regista di John Wick 4, Chad Stahelski ha rivelato al podcast Happy Sad Confused: "Se chiedessi a Keanu in questo momento: 'Faresti John Wick 5?", direbbe: 'Certo che si'".

Sempre secondo quanto rivelato, Stahelski, che già non aveva escluso di ritornare alla regia, e Reeves faranno un viaggio in Giappone per parlare del quinto capitolo della saga. Se tutto andrà bene, Stahelski e la Lionsgate inizieranno i preparativi per il progetto, decidendo ad esempio quali set utilizzare e quali personaggi vorrebbero vedere nel mondo di John Wick. Il produttore Iwanyck, a proposito di questo incontro tra Reeves e Stahelski, ha dichiarato: "Quel viaggio in Giappone è un po' come aspettare che una barca emerga dalla nebbia; è questa l'intenzione".

John Wick 5: cosa vedremo nel nuovo capitolo?

John Wick 4: Keanu Reeves in una sequenza

Gli spin-off

Intanto gli appassionati della saga aspettano i due spin-off del franchise di John Wick. Uno è Ballerina in cui Ana de Armas interpreta Rooney. Il film sarà incentrato sulla ricerca di Rooney delle persone che hanno ucciso la sua famiglia. La produttrice ha già rivelato i personaggi che appariranno in Ballerina. Keanu Reeves avrà un ruolo importante nel film, che dovrebbe uscire a giugno 2024. L'altro spin-off è la miniserie crime drama The Continental, la cui anteprima è prevista per il 22 settembre di quest'anno a su Prime Video.