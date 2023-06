John Wick 4, parla il regista: 'È sempre stato pensato come l'addio al personaggio di Keanu Reeves'

Reduce dal clamoroso successo al box-office, il regista Chad Stahelski è tornato a parlare del finale di John Wick 4 e di come il film fosse da sempre stato pensato come un addio a Baba Yaga.

John Wick 4 è stato un successo senza precedenti, affermandosi come il film più redditizio dell'intera saga, ed è per questo che Lionsgate ha già deciso di mettere in cantiere John Wick 5. Al momento è ancora troppo presto per sapere chi saranno i personaggi coinvolti, ma a quanto pare John Wick 4 è sempre stato pensato come l'addio definitivo al celebre sicario interpretato da Keanu Reeves. A parlarne, in una recente intervista, è stato il regista Chad Stahelski.

"Keanu e io sapevamo che non avevamo fatto del nostro meglio con il terzo film. Non avevamo dato a John Wick un addio in grande stile e quindi volevamo rifarci. La decisione di concludere la storia di Baba Yaga in quel modo è stata reciproca e ha funzionato" ha spiegato il regista ai microfoni di ScreenRant. "Mi ha reso triste alla fine, abbiamo sentito la musica e sapevamo cosa avremmo fatto, ed è stato allora che ha avuto senso. Tutto questo era il nostro piano, ma nulla sembrava davvero giusto finché non lo si leggeva e lo si vedeva. Sia io che Keanu alzammo lo sguardo e sorridemmo, ci siamo commossi".

John Wick: Keanu Reeves ha "aperto la testa di un uomo" per errore durante un incidente sul set

John Wick 5, parte il fantacasting

Proprio Chad Stahelski ha stilato un fantacasting per un ipotetico quinto capitolo di John Wick ai microfoni di The Direct: "Ci sarebbe una notevole lista, ma il primo che mi viene in mente è senza dubbio Cillian Murphy. Sono un grande fan di Peaky Blinders e penso che sarebbe perfetto per il franchise. Anche Colin Farrell sarebbe fantastico, idem Charlize Theron che ha già all'attivo Atomica Bionda. Quando ho visto quel film mi sono detto che avrei dovuto assolutamente lavorare con lei, è fantastica. Ho lavorato anche con Michelle Yeoh anni fa per una pubblicità e muoio dalla voglia di lavorare con lei ancora una volta. Sono una suo grande fan".

In attesa di informazioni su John Wick 5, il franchise si espanderà con lo spinoff Ballerina e con la serie TV The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel visto nei film.