John Wick 4: ecco quale è stata la scena più pericolosa da girare

Mentre si gode l'incredibile exploit di John Wick 4 al botteghino, il regista Chad Stahelski fornisce nuovi dettagli sulla lavorazione del film rivelando quale sia stata la scena più difficile da girare e perché.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere dettagli e spoiler su John Wick 4

Come specifica Chad Stahelski, la scena dell'Arco di Trionfo è stata incredibilmente rischiosa da filmare. Mentre John Wick dà disperatamente la caccia alla Gran Tavola nella speranza di guadagnarsi la libertà una volta per tutte, deve combattere contro innumerevoli nemici. Nel finale, Wick si ritrova incastrato in un inseguimento in auto attorno all'Arco di Trionfo, prima di dover affrontare i suoi nemici a piedi.

Sfortunatamente per Keanu Reeves e il resto del cast e della troupe, la scena finale di John Wick 4 non è stata esattamente facile da girare. Con così tante persone, era decisamente pericoloso. In un'intervista con Rolling Stone, il regista Chad Stahelski ammette che la scena è stata incredibilmente difficile da girare e ha messo a rischio la vita del suo cast. Ecco le sue parole:

"Ogni scena ha i suoi trucchi, dall'inquadratura più alta ai 40.000 litri d'acqua al minuto che stavamo pompando nel club. Ma quale è stata la scena che mi ha fatto venire il crepacuore? Quella in cui hai il tuo protagonista intento a guidare contro quattro corsie di traffico a quaranta miglia all'ora. Abbiamo preso ogni precauzione possibile, ma siamo abbastanza intelligenti da sapere che le cose possono andare storte. Non c'è un momento in cui sta guidando quell'auto in cui non ho pregato il dio del cinema, 'Per favore, faccela portare a casa.' Poi metti i membri del cast sulle macchine, e devo fidarmi di venti o trenta dei miei migliori stunt driver per non colpire Keanu e Marko Zaror mentre corrono nel traffico. Se guardi la scena, Keanu non controlla mai e c'è un fottuto autobus che sta arrivando! C'è un autobus che sta andando verso di lui e Keanu deve sapere quando non entrare nella zona, quindi se sbagli una volta... Sì, nei combattimenti ci si può ferire, e i cani non sanno che è un film e sono là fuori a mordersi l'inguine, ma quando hai cinquanta stuntman alla guida, cani, trenta stuntman nel traffico che parlano tre o quattro lingue diverse alla radio, ti fa davvero venire il crepacuore".

Come anticipa la nostra recensione di John Wick 4, un malconcio John Wick unisce le forze con Bowery King (Laurence Fishburne) per affrontare la Gran Tavola, un consiglio di dodici signori del crimine che governano le organizzazioni criminali più potenti della malavita. Con la taglia sulla sua testa in costante aumento, Wick porta la sua lotta contro la Gran Tavola alla ricerca dei membri più potenti della malavita, da New York a Parigi, da Osaka a Berlino.

