John Wick 4: il regista conferma l'arrivo di una versione estesa

L'incredibile successo di John Wick 4 al botteghino ha spinto il regista Chad Stahelski a espandere l'esperienza del pubblico col nuovo capitolo della saga realizzandone una versione estesa con la presenza di scene inedite in arrivo a breve.

Come spiega la nostra recensione di John Wick 4, il quarto capitolo del popolare franchise vede Keanu Reeves fare ritorno nei panni dell'assassino John Wick, questa volta intento ad affrontare un nuovo nemico interpretato da Bill Skarsgård. Il film uscito nei cinema ha una durata di due ore e 49 minuti, ma Stahelski aveva rivelato in precedenza che la prima versione del film durava quasi quattro ore.

I tagli in John Wick 4 sono... questione di ritmo

In una recente intervista con ComicBookMovie.com, Chad Stahelski ha rivelato che il lavoro sulla versione estesa di John Wick 4 è quasi completo e includerà, tra le altre cose, un nuovo personaggio eliminato dalla versione del film nei cinema. Ecco le sue parole:

"Sì, sto lavorando al Director's Cut di John Wick 4, il montaggio esteso, che abbiamo quasi finito. Abbiamo reinserito dieci o quindici minuti,. Avevamo eliminato una grossa fetta di Berlino, un intero personaggio chiamato The Frau, che ha una scena piuttosto divertente con John Wick, e un'altra scena tra lui e Tracker, in più abbiamo reinserito qualche altro breve momento action. Capita sempre di tagliare delle parti perché non si adattano al ritmo. Penso che il materiale sia di ottima qualità, amo le coreografie, amo i personaggi. Semplicemente non si sposavano con l'insieme, il film era già lungo due ore e 38 minuti, se fosse stato lento sarebbe stato un disastro. Penso che l'abbiamo fatta franca perché tutto era motivato, non volevo sconvolgere quel ritmo. Se una scena deve essere tagliata, tagliamo".