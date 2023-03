John Wick 4: il punteggio su Rotten Tomatoes è il più alto dell'intero franchise

Keanu Reeves ce l'ha fatta di nuovo. John Wick 4, al debutto domani nei cinema italiani, sembrerebbe essere un mix ben riuscito di adrenalina e azione secondo la critica che ha potuto vederlo in anteprima. Il film ha debuttato col punteggio più alto dell'intero franchise su Rotten Tomatoes, il 93%.

Il primo John Wick aveva ottenuto un punteggio di 86%, mentre il secondo e il terzo entrambi con 89%. Chiaro segnale di come anche questa volta sia stato apprezzato il ritorno di Keanu Reeves nei panni del celebre sicario. A dirigerlo ancora una volta Chad Stahelski, che ha deciso di rimescolare le carte in tavola per il quarto film per evitare di risultare ripetitivo.

John Wick: 5 cult movie che hanno anticipato il film di Keanu Reeves

A fianco della star Keanu Reeves, John Wick 4 vede la presenza nel cast di Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Ian McShane.

Purtroppo quella di Lance Reddick sarà la sua ultima apparizione sul grande schermo nel franchise di John Wick. L'attore si è spento alcuni giorni fa a soli 60 anni ed è stato omaggiato con un grande applauso all'anteprima del film tenutasi ieri.

Il franchise di John Wick si espanderà con lo spinoff Ballerina, in arrivo al cinema, e con la serie TV The Continental, realizzata in esclusiva per Amazon Prime Video.

John Wick: Chapter 4 arriverà domani nelle sale italiane.