John Wick 4: Lance Reddick ricordato con una standing ovation all'anteprima [VIDEO]

Lance Reddick, morto improvvisamente lo scorso 17 marzo, è stato omaggiato con una standing ovation all'anteprima del suo ultimo film, John Wick 4.

Possiamo vederlo benissimo in un video dove si vede Joe Drake della Lionsgate rivolgersi al pubblico, chiedendo un forte applauso per mostrare il loro apprezzamento per Reddick. Gli applausi iniziano e portano a una standing ovation, con la folla che ha così reso omaggio all'attore scomparso.

Reddick potrà essere visto in John Wick 4 quando arriverà nelle sale questa settimana, ma prima della sua scomparsa l'attore ha portato a termine anche diversi progetti che non sono ancora usciti. Lo spin-off di John Wick, Ballerina, interpretato da Ana de Armas, vedrà Reddick ancora una volta nei panni di Caronte. A seconda di come i personaggi esistenti del franchise verranno utilizzati nello spin-off, Reddick potrebbe avere solo un breve cameo, ma il suo personaggio potrebbe anche essere un ottimo modo per collegarlo alla saga principale.

Inoltre, Reddick apparirà anche in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, dove interpreterà Zeus accanto a Walker Scobell nel ruolo principale. Il creatore di Percy Jackson, Rick Riordan, ha scritto un commovente tributo a Reddick, parlando della gravitas dell'attore e definendolo "un artista poliedrico che ha elevato ogni parte che ha interpretato". Anche se la serie non debutterà probabilmente prima dell'anno prossimo, Riordan assicura che Reddick apparirà ancora nel ruolo di Zeus.