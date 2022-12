John Wick 4, parla Keanu Reeves: "Il film più difficile e duro che abbia mai realizzato"

Arriverà nelle sale il 23 marzo 2023 John Wick: Chapter 4, nuovo adrenalinico capitolo del franchise action con Keanu Reeves nei panni del sicario più amato del grande schermo. Il nuovo film alzerà l'asticella della violenza aggiungendo un mix di arti marziali ed è stato definito dal regista "un incrocio tra Il buono, il brutto, il cattivo, Zatoichi e un mito greco".

A quanto pare le scene action sono state tra le più difficili di sempre, come spiegato da Keanu Reeves al Brazil Comic-Con nei giorni scorsi. "John Wick 4 è il film più tosto che abbia mai realizzato. Per quanto riguarda le scene di azione, si tratta del film più difficile di tutta la mia carriera. Ma è proprio questo che lo rende fantastico".

A fianco della star Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4 vede la presenza nel cast di Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Ian McShane. Chad Stahelski voleva creare un mix di nuove influenze per John Wick: Chapter 4 desiderava rimescolare le carte in tavola per il quarto film per eviitare di risultare ripetitivo.

Il franchise di John Wick si espanderà con lo spinoff Ballerina, in arrivo al cinema, e con la serie TV The Continental, realizzata in esclusiva per Amazon Prime Video.