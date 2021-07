John Wick 4: Ian McShane tra i ritorni nel cast del sequel

Nel cast di John Wick 4 ci sarà anche l'attore Ian McShane che riprenderà il ruolo di Winston accanto al protagonista Keanu Reeves.

Le riprese del quarto capitolo della saga action si svolgeranno durante l'estate in Francia, Germania e Giappone.

John Wick 3 - Parabellum: Laurence Fishburne e Ian McShane in una foto del film

Il regista Chad Stahelski ha dichiarato: "Non potrei essere più felice nell'accogliere nuovameente Ian McShane nel cast di John Wick: Chapter 4. Non è solo un attore fantastico, ma è anche un collaboratore indispensabile che ha aiutato a definire il mondo di John Wick".

Le riprese di John Wick: Chapter 4 vedranno impegnati i protagonisti Keanu Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Marko Zaror a cui è stato affidato un ruolo da villain.

Per ora la produzione del film diretto da Chad Stahelski, in arrivo nelle sale il 27 maggio 2022, non ha svelato i dettagli relativi al nuovo capitolo della storia del killer o anticipazioni riguardanti i personaggi che verranno introdotti in questo nuovo sequel.

La sceneggiatura di John Wick 4 è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch.

I primi tre capitoli della saga hanno incassato in tutto il mondo circa 584.7 milioni di dollari.