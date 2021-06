John Wick 4: Hiroyuki Sanada nel cast del film

Il cast di John Wick 4 si è arricchito con l'arrivo di Hiroyuki Sanada, recentemente tra i protagonisti del film Mortal Kombat e della serie Westworld.

Le riprese del quarto capitolo della saga action con star Keanu Reeves inizieranno in estate in Francia, Germania e Giappone.

Westworld: Hiroyuki Sanada in una scena dell'episodio Akane No Mai

L'attore giapponese Hiroyuki Sanada ha da poco recitato nei film Army of the Dead e in Bullet Train, con star Brad Pitt. Sul set di John Wick: Chapter 4 affiancherà le star Keanu Reeves, Donnie Yen, Rina Sawayama e Shamier Anderson.

Per ora la produzione del film diretto da Chad Stahelski, in arrivo nelle sale il 27 maggio 2022, non ha svelato i dettagli della parte affidata a Sanada. Il filmmaker ha dichiarato: "Avendo ammirato da molto tempo Hiroyuki come attore e performer nei progetti action, sono elettrizzato e onorato nell'accoglierlo nella famiglia di John Wick".

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch.

I primi tre capitoli della saga hanno incassato in tutto il mondo circa 584.7 milioni di dollari.