John Wick 4: Donnie Yen ha fatto eliminare gli stereotipi asiatici dal suo personaggio

Attualmente atteso nel cast di John Wick 4, Donnie Yen ha rivelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio, ovvero Caine. Durante una recente intervista l'attore ha confessato che inizialmente il suo ruolo avrebbe dovuto essere ben diverso, ed è stato poi cambiato dallo stesso attore che ha voluto riprendere in mano la sceneggiatura, tagliando fuori qualche stereotipo asiatico di troppo.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine

"Originariamente il nome del mio personaggio avrebbe dovuto essere Shang o Chang", ha detto Donnie Yen parlando del suo ruolo in John Wick 4 con GQ. L'attore ha sottolineato: "Perché i personaggi come questo devono sempre chiamarsi Shang o Chang? Perché non possono avere un nome normale? Perché bisogna essere così generici? Per non parlare del guardaroba stereotipato- oh, con colletti alla coreana. Perché è tutto così generico? Questo è un film di John Wick e tutti dovrebbero essere cool e alla moda. Perché anche il mio personaggio non può sembrare così?".

In base a quanto riportato da Variety, Chad Stahelski, il regista di John Wick 4 (che di recente ha accennato ai legami del film con Matrix), ha accettato di buon grado le indicazioni di Yen e ridisegnato il personaggio, tant'è che l'attore stesso ha confermato di essersi trovato bene a lavorare sul set del film, parlando di "un'esperienza molto rispettosa", e confermando che gli è piaciuto girarlo.

Vi ricordiamo che John Wick 4 è atteso nei cinema il 23 marzo.