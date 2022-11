John Wick 4: il countdown in attesa del trailer, che accade se si invia un sms al numero nel video?

Lionsgate ha lanciato un misterioso countdown in attesa del trailer John Wick 4, in arrivo nelle prossime ore.

Tra poche ore il trailer di John Wick: Chapter 4 approderà in rete. L'annuncio è stato diffuso da Lionsgate sui social media del film insieme a un countdown che ci ricorda quanto manca all'evento. Al centro del video in questione compare una clessidra, alla sua destra il countdown che indica l'ora esatta dell'uscita del traile mentre a sinistra compare un numero di telefono con sotto la scritta "Invia un sms prima che il tempo si esaurisca". Ma cosa accade se si invia il messaggio?

Ecco come descrive Uproxx l'interazione con questa nuova trovata promozionale: "Ho inviato un messaggio al numero e ho ricevuto la seguente risposta, 'Benvenuto. Fare clic sul collegamento per diventare un membro stimato ed essere il primo a ricevere gli aggiornamenti su John Wick: Chapter 4. Non è rimasto molto tempo'. Dopo aver fatto clic sul collegamento e aver inserito le mie informazioni personali, ho ricevuto un secondo messaggio che dice 'Ora abbiamo il tuo numero salvato. Sarai ricompensato quando la sabbia finirà. Qual è la ricompensa in arrivo domani? Si spera che sia un collegamento al trailer di John Wick: Chapter 4".

John Wick 4, il regista: "Trovare delle nuove sequenze d'azione per Keanu Reeves è stato molto difficile"

Aa fianco della star Keanu Reeves, John Wick: Chapter 4 vede la presenza nel cast di Laurence Fishburne, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown e Ian McShane.

L'uscita americana del film è fissata per il 24 marzo 2023.