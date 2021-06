John Wick 4: Bill Skarsgard nel cast del film?

Nel cast di John Wick 4 ci sarà anche l'attore Bill Skarsgard, la star di IT e recentemente nel cast della serie Castle Rock.

L'indiscrezione apparsa online nelle ultime ore, non ancora confermata dai produttori, è stata pubblicata dal sito Collider.

Una foto di Bill Skarsgård

Keanu Reeves ritornerà prossimamente sul set per riprendere per la quarta volta il ruolo del protagonista del franchise. Attualmente non sono stati rivelati i dettagli relativi alla parte che sarebbe stata affidata in John Wick: Chapter 4 a Bill Skarsgård, attore che entrerebbe a far parte di un cast che comprende anche Donnie Yen, Shamier Anderson e Rina Sawayama.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Shay Hatten e Michael Finch. La produzione del film è curata da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski, in collaborazione con Keanu Reeves e Louise Rosner.

Le riprese di John Wick 4 inizieranno in estate e il cast e la troupe saranno impegnati in Francia, Germania e Giappone.