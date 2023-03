John Wick 3 - Parabellum, stasera su Rai 2 il terzo capitolo della saga con Keanu Reeves: trama e cast

John Wick 3 - Parabellum è l'action movie che Rai 2 manda in onda stasera in prima serata. Dopo i fatti del precedente film della saga, John viene dichiarato 'scomunicato' e sulla sua testa viene posta una taglia di 14 milioni di dollari. Ecco la trama e il cast della pellicola.

Trama di John Wick 3 - Parabellum

John Wick è in fuga per due ragioni. La prima è che sulla sua testa pende una taglia da 14 milioni di dollari promessa dalla famiglia camorristica D'Antonio, l'altra è che ha infranto una regola chiave: ha ucciso Santino D'Antonio dentro il Continental Hotel e pertanto ha ricevuto la "scomunica" dal mondo degli assassini di professione. John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental, Winston, gli ha concesso un'ora in più. ohn dovrà' cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d'uscita da New York City.

John Wick 3: Parabellum è diretto da Chad Stahelsk. Il 23 marzo arriverà nelle sale John Wick 4. Qui vi spieghiamo perché la saga action con Keanu Reeves è assolutamente da vedere.