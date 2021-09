John Wick 3 - Parabellum: stasera su Rai2 in prima visione il film con Keanu Reeves

Una prima visione imperdibile, stasera su Rai2 dalle 21:20, per tutti i fan del cinema d'azione e di Keanu Reeves: è John Wick 3 - Parabellum, terzo capitolo della saga (dopo John Wick del 2014 e John Wick 2 del 2017) con protagonista assoluto l'interprete di Matrix.

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves e Halle Berry in una foto del film

La trama del film trova John Wick (Keanu Reeves) in una situazione difficile: l'ex sicario più temuto di New York adesso è in fuga per due ragioni. La prima è che sulla sua testa pende una taglia da 14 milioni di dollari promessa dalla famiglia camorristica D'Antonio, l'altra è che ha infranto una regola chiave: ha ucciso Santino D'Antonio dentro il Continental Hotel e pertanto ha ricevuto la "scomunica" dal mondo degli assassini di professione.

John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental, Winston (Ian McShane), gli ha concesso un'ora in più. John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

Diretto ancora una volta da Chad Stahelski, John Wick 3: Parabellum si è rivelato un assoluto successo al botteghino, incassando oltre 320 milioni di dollari in giro per il mondo.

Non sorprende dunque che, a pochi giorni dalla sua uscita, la Lionsgate abbia rinnovato la saga per un quarto capitolo, posticipato al 2022 per via della difficile situazione sanitaria.