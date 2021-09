John Wick 3 - Parabellum: il significato del titolo

John Wick 3 - Parabellum è il terzo capitolo del franchise con Keanu Reeves protagonista. Scopriamo il significato del titolo del film diretto da Chad Stahelski, il quale si occuperà anche della regia del quarto capitolo in uscita nel 2022.

Era il 2019 quando nei cinema arrivava John Wick 3: Parabellum, film che è stato quasi in grado di raddoppiare l'incasso del capitolo precedente del franchise, con ben 322 milioni di dollari registrati al botteghino globale. Il crescente interesse del pubblico ha portato alla produzione di un quarto film, la cui uscita è attesa per il prossimo anno. Nel frattempo, scopriamo il significato del lungometraggio uscito due anni fa.

Il titolo "Parabellum" deriva dalla locuzione latina dello scrittore romano Vegezio "Si vis pacem, para bellum", che significa "Se vuoi la pace, preparati alla guerra". In un certo senso può richiamare anche il "divide et impera" secondo cui un espediente per tenere unito e concorde un popolo, e quindi poterlo governare meglio, sia quello di creare un nemico all'esterno o al suo interno, facendo leva sulla cosiddetta "paura del nemico". È anche un nome alternativo per l'onnipresente cartuccia per pistola da 9 mm ("9 mm Parabellum"). La frase stessa appare tre volte nel film: è tatuata sulla schiena della ballerina all'inizio, appare sulla porta di un autobus fuori dall'hotel e Winston (Ian McShane) lo dice ad alta voce più avanti nel film.

Per quanto riguarda John Wick: Chapter 4, non sono stati ancora svelati i dettagli relativi al nuovo capitolo della storia del killer vendicativo interpretato da Reeves. Nel film ci saranno anche Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Marko Zaror, a cui è stato affidato un ruolo da villain. La sceneggiatura di John Wick 4 è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch. Keanu Reeves arriverà nelle sale già a dicembre con Matrix 4, il nuovo capitolo del franchise sci-fi creato dalle sorelle Wachowski.