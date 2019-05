John Wick 3: Parabellum, featurette esclusiva sul film con Keanu Reeves

John Wick 3: Parabellum: il 16 maggio arriva in Italia il terzo capitolo della serie , ecco in esclusiva una featurette sul film con Keanu Reeves.

John Wick 3: Parabellum, il terzo capitolo della serie diretta da Chad Stahelski ed interpretata da Keanu Reeves, verrà distribuito in Italia il prossimo 16 maggio da 01 Distribution.

L'azione riprende direttamente dal Capitolo 2, John Wick è in fuga per due ragioni. La prima è che sulla sua testa pende una taglia da 14 milioni di dollari, l'altra è che ha infranto una regola chiave: ha ucciso Santino D'Antonio al Continental Hotel e pertanto ricevendo la scomunica dal mondo degli assassini. John dovrebbe essere già morto, ma il manager del Continental, Winston, gli ha concesso un'ora prima di "scomunicarlo". John sfrutterà ogni arma a sua disposizione per sopravvivere in fuga nelle strade di New York City.

Oltre a Keanu Reeves nel cast del film ci sono Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos e Jason Mantzoukas. Berry è Sofia, Huston è Roma Ruska, Dillon veste i panni dell''The Adjudicator', Dacascos dell'assassino chiamato Zero e Mantzoukas sarà 'Tick Tock Man'. Completano il cast Ian McShane, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Ruby Rose e la star delle arti marziali Tiger Hu Chen. Dietro la macchina da presa troviamo ancora una volta Chad Stahelski, mentre la sceneggiatura è firmata da Derek Kolstad, Shay Hatten, Chris Collins e Marc Abrams.

In questo capitolo, Reeves vede il suo personaggio lottare contro se stesso tanto quanto il mondo intero. "C'è una battaglia di cui sta diventando più consapevole in Parabellum, una battaglia tra due parti di se stesso che chiamo John e John Wick", spiega Reeves. "John è il ragazzo che vuole essere lasciato in pace, che cerca una vita tranquilla in cui ricordare sua moglie. Per farlo deve coinvolgere il lato di se stesso che è John Wick, il lato che sa come combattere fino alla morte. John Wick è l'unico che può aiutare John a sopravvivere"

In attesa del 16 maggio, data di uscita del film nelle sale italiane, Movieplayer vi propone in esclusiva una featurette di John Wick 3: Parabellum, protagonista della video clip sono il regista Stahelski, i produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee e Jason Mantzoukas che ci spiegano il ruolo e l'evoluzione dell'Hotel Contineantal nei tre film della serie.