John Rambo: il film con Sylvester Stallone stasera sul canale 20 di Mediaset

Stasera sul canale 20 di Mediaset, alle 21:10, arriva John Rambo, quarto capitolo della saga cinematografica dedicata al veterano di guerra americano, film diretto e interpretato, nel 2008, dal solito Sylvester Stallone.

Sylvester Stallone e Julie Benz in una scena di John Rambo

John Rambo (Sylvester Stallone) si nasconde in una sorta di ritorno monastico a Bangkok, dove raccoglie veleno di serpenti. In Thailandia viene ingaggiato da un gruppo di missionari cristiani perchè faccia da scorta in una rischiosa missione umanitaria: portare aiuti ad una popolazione birmana, che da molti anni è oppressa dal regime di Rangoon. Nel corso della missione alcuni uomini vengono catturati dall'esercito e Rambo dovrà reclutare sul posto un drappello di mercenari per salvare le loro vite...

Vietato in Birmania, dove può essere diffuso solo illegalmente da alcune associazioni, John Rambo è dedicato a Richard Crenna, che nei primi tre film rivestiva il ruolo del colonnello Samuel Trautman. E a proposito di Trautman: in questo quarto capitolo è presente, sotto forma di flashback, anche il finale alternativo del primo, quello per cui Rambo sarebbe dovuto morire proprio per mano del colonnello.