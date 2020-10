John Rambo: le scene con la mitragliatrice Browning M2 giudicate "realistiche"

Molti critici e membri del pubblico hanno ritenuto che le orribili ferite inflitte dalla mitragliatrice Browning M2, durante le scene finali di John Rambo, fossero irrealistiche perché eccessivamente sanguinose. Tuttavia, i veterani di ritorno dall'Iraq e dall'Afghanistan avevano un'altra opinione in proposito.

Sylvester Stallone in una sequenza del film 'John Rambo'

I veterani, che avevano usato molte volte l'M2 in combattimento, hanno detto che le ferite sembravano realistiche e che, semmai, erano state attenuate rispetto a come sono in realtà. Nel commento audio alle versioni DVD e Blu-ray, lo stesso Sylvester Stallone prende atto di questo fatto.

Originariamente Rambo avrebbe dovuto sparare tenendo in mano il Browning M2 ma quando fu completamente assemblata l'arma pesava più di 120 libbre. Stallone era perfettamente in grado di sopportare il peso e di usarla per sparare allo stesso tempo ma l'arma, essendo troppo ingombrante rendeva impossibili i movimenti rapidi, fu montata per comodità sul retro di una jeep.

Stallone sul set del film 'John Rambo'

Nella versione Director's cut ci sono molte scene e inquadrature inedite in cui compare la mitragliatrice Browning. Questa versione della pellicola fu presentata da Stallone, in anteprima mondiale, al Festival del Cinema di Venezia, seppur con numerosi tagli per via delle molte scene particolarmente cruente.

Nella sua recensione relativa a John Rambo, pubblicata sul New York Times, A.O. Scott ha scritto: "Il signor Stallone è abbastanza intelligente ed è in grado di mostrare le dimensioni mitiche del personaggio di Rambo senza scuse o ironia. La sua faccia sembra un pezzo di granito deforme, la sua recitazione è poco più espressiva, ma l'attore e regista porta a termine il lavoro con successo. Bentornato."